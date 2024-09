Intimidazione a Cetraro, trova coltello alla tomba della madre: indagini in corso

Sarebbe un grave caso di intimidazione quello scoperto nei giorni scorsi a Cetraro, a danno del consigliere comunale ed ex assessore Maurizio Iozzi, già da tempo vittima di altri episodi assieme ad altri esponenti politici del posto. Ignoti, nottetempo, si sarebbero introdotti nel cimitero cittadino, danneggiando la lapide della defunta madre dell'uomo.

In particolare, sarebbe stato conficcato un coltello proprio sulla fotografia della donna. Un gesto che non troverebbe altre spiegazioni se non quelle di natura intimidatoria, che è stato subito segnalato e denunciato alle forze dell'ordine, che ora indagano sul caso.

L'amministrazione comunale intanto - in primis il sindaco, Ermanno Cennamo, ed il presidente del consiglio comunale, Angelo Aita - ha espresso solidarietà al consigliere auspicando una rapida risoluzione del caso.