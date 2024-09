Tenta furto ma alla vista dei poliziotti fugge e cade dal balcone: finisce in rianimazione

Un uomo di 32 anni - insieme a due complici - avrebbe cercato di introdursi in un appartamento posto al primo piano, nel quartiere Spirito Santo di Reggio Calabria.

Su posto, però, sono intervenuti nell'immediato i poliziotti, ed il presunto ladro vedendoli, ha tentato di scappare cadendo violentemente dal balcone.

Quest'ultimo è stato subito soccorso dagli stessi agenti e portato in ospedale. Il soggetto al momento è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le altre due persone che erano con lui sono riuscite a far perdere le proprie tracce. La Procura della Repubblica è stata informata sulla dinamica dell'accaduto.