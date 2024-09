Incidente nel crotonese, padre e figlio finiscono fuori strada

Incidente stradale nella notte scorsa, intorno alle 23:30, sulla Provinciale 47, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Anna che hanno constatato un’auto, una Volkswagen Golf, fosse finita fuoristrada.

All’interno del mezzo, già soccorsi dai sanitari del 118, vi erano due persone, padre e figlio rispettivamente di 53 e 23 anni, entrambi residenti a Isola Capo Rizzuto.

L’intervento dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza l’autovettura, che era in precario stato di equilibrio a bordo strada e che perdeva liquidi dal vano motore, e la zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.