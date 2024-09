Crotone. Auto va a fuoco mentre è in viaggio sulla 106, conducente si salva

L’incendio improvviso di un’auto, avvenuto stamani intorno alle 9 sulla statale 106, al km 240, nel crotonese, ha tenuto impegnata una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo pitagorico.

Si tratta di una Peugeot 308 che stava procedendo proprio in direzione di Crotone e che per cause da accertare durante la marcia è andata a fuoco. Il conducente, un 45enne, vedendo il fumo ha subito chiamato i soccorsi mettendosi in salvo uscendo in tempo dall’abitacolo.

All’arrivo dei vigili le fiamme si erano già propagate sulla parte anteriore: immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento per evitare che le stesse potessero coinvolgere l’intera vettura, poi si è messa in sicurezza la zona circostante.

Sul posto per il ripristino della sede stradale e i rilievi del caso il personale Anas e gli uomini della Polizia e dei Carabinieri.