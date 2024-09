Esercito. Cambio al comando del Reggimento Sirio: Bianchi lascia, arriva Romano

A sinistra il Colonnello Fabio Bianchi e, a destra, il Colonnello Francesco Romano

Si è svolta questa mattina, presso la caserma intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Carmine Calò, la cerimonia di avvicendamento al comando del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito (AVES) “Sirio” tra il cedente, Colonnello Fabio Bianchi, e il subentrante, Colonnello Francesco Romano.

All’evento hanno preso parte le autorità militari, civili e religiose locali e i rappresentanti della Sezione Associazione Nazionale AVES di Lamezia Terme e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Bianchi conclude il suo mandato iniziato in piena emergenza Covid-19, quando il Reparto, pur essendo un’unità specificamente organizzata per il volo, è stato impiegato anche sul terreno a supporto del Dipartimento della Protezione Civile nel contrasto alla pandemia.

Nel corso del suo quadriennale periodo di comando, il 2° “Sirio” ha assicurato circa 10mila ore di volo nell’assolvimento dei compiti istituzionali, in particolare nella Campagna Antincendi Boschivi (AIB) a tutela del patrimonio agro-forestale della Calabria e della Sardegna.

In ambito internazionale, ha garantito l’approntamento per l’impiego dell’unità di volo denominata “Italair” a supporto della missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) nel sud del Libano.

Nel discorso di commiato, il Comandante uscente ha rivolto un pensiero commosso a tutti i caduti in servizio dell’Aviazione dell’Esercito, molti dei quali appartenenti al Reggimento.

Ha espresso inoltre gratitudine agli uomini e alle donne del “Sirio” per la professionalità e lo straordinario spirito di servizio dimostrato in ogni occasione, augurando infine le migliori fortune al suo successore e a tutti i baschi azzurri. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale passaggio di consegna della Bandiera di Guerra del Reggimento.