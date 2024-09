Parco della Sila, cade e si fa male ad una caviglia: necessario il soccorso alpino

Nella mattinata di oggi, domenica 22 settembre, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 per una donna in difficoltà in un’area impervia nella zona di Croce di Magara, nel comune di Spezzano della Sila, nel Parco Nazionale della Sila.

La malcapitata, una 55enne (R.M. le sue iniziali) residente in Francia ma originaria della provincia di Cosenza, si trovava con dei famigliari con cui stava facendo una passeggiata in montagna, quando è caduta procurandosi un sospetto trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire da sola.

Sul posto sono giunti i tecnici ed una infermiera della Stazione Alpina Sila Camigliatello e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza. Presente anche il personale medico del 118 che si è occupato di stabilizzare l’escursionista.

La donna è stata successivamente trasportata in barella fino alla strada dove era presente l’ambulanza, che l’ha poi presa in carico per accompagnarla all’ospedale di Cosenza.