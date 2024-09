Sport e solidarietà. A Reggio Calabria torna la Fit Walking for Ail

La sezione di Reggio Calabria dell'Ail, Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, è pronta ad accogliere i partecipanti all’edizione 2024 della Fitwalking for Ail, che si terrà domenica prossima 29 settembre.

L'evento, aperto a tutti, unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca e dell’assistenza ai malati ematologici.



L'evento si svolgerà sul suggestivo Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, offrendo ai partecipanti un percorso panoramico a passo di camminata veloce.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso la nuova area sportiva tempietto, con la partenza prevista alle 10.30. Durante la giornata, non mancheranno momenti di condivisione e attività per famiglie, garantendo una partecipazione inclusiva per persone di tutte le età.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale dell’evento, (Fit Walking for Ail), dove è possibile anche consultare tutti i dettagli logistici.

A fronte di una piccola donazione, i partecipanti riceveranno il kit ufficiale della manifestazione, composto da una maglietta personalizzata e altri gadget per vivere al meglio l’evento.

Partecipare significa fare la differenza: ogni contributo servirà a sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza a pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. È un’occasione per stare insieme, fare sport e dare speranza a chi lotta contro queste gravi malattie.