Mtb race: domani in Aspromonte torna la grande mountain bike

Domani, domenica 4 maggio, Reggio Calabria si prepara ad accogliere la nona edizione dell’Aspromarathon, evento ormai entrato a pieno titolo tra i grandi appuntamenti sportivi italiani.

La gara rappresenterà anche la quarta tappa del prestigioso Trofeo dei Parchi Naturali, il campionato nazionale di mountain bike che coinvolge sei regioni e migliaia di appassionati.

L’edizione 2024 ha segnato un successo clamoroso, con oltre 500 iscritti provenienti da ogni parte del mondo e atleti di altissimo livello in griglia di partenza.

A questi si aggiungono accompagnatori, tecnici, team manager e familiari: in totale, la manifestazione muove ogni anno circa 1500 persone, trasformando Reggio Calabria in una piccola capitale della MTB.

Organizzata dal team Rolling Bike, simbolo di qualità e passione nel panorama sportivo calabrese, l’Aspromarathon offrirà anche quest’anno due percorsi spettacolari: marathon da 60 km e 2200 metri di dislivello; granfondo da 42 km e 1450 metri di dislivello, pensato per chi cerca un po’ meno fatica, ma uguale emozione.

Il tracciato 2025

Il tracciato 2025 presenta importanti novità: abbandonato il doppio anello in quota, il nuovo percorso raggiungerà i 1090 metri dell’altopiano di Saccà, attraversando il suggestivo bosco di Iannacoli. Proprio lì sarà collocato il GPM “Michele Viola”, in memoria del giovane ciclista reggino scomparso lo scorso giugno. Il premio, istituito dalla neonata associazione dedicata alla sua memoria, sarà assegnato al primo amatore a transitare in vetta, portando avanti un messaggio forte sulla sicurezza stradale.

Cambia anche l’arrivo: non più al porto, per via dell’imminente attracco della nave scuola Amerigo Vespucci, prevista a Reggio Calabria lunedì. Un’occasione in più per trattenersi e vivere un pezzo della storia navale italiana.

Il pacco gara

Per i partecipanti, ad attenderli ci sarà un pacco gara ricco e originale: birra artigianale calabrese; detergenti antimicotici; altri gadget selezionati per rendere più gustosa ogni goccia di sudore.

Soddisfazione nelle parole del consigliere delegato allo sport e turismo Gianni Latella: "Aspromarathon è ormai una manifestazione di livello internazionale, capace di valorizzare il nostro territorio e le sue bellezze naturali. Un evento entrato di diritto nella Primavera Reggina che puntiamo a valorizzare, in collaborazione con la Città Metropolitana, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi del Sindaco Giuseppe Falcomatà ".

Dopo eventi di grande successo come la Corrireggio, la tappa di handbike e il Giro ciclistico della provincia, Reggio Calabria si prepara così a vivere un'altra indimenticabile giornata di sport.