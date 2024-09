UniRC, il professore Barbaro nuovo Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile

Il professor Giuseppe Barbaro ordinario di Idraulica è il nuovo Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali - Diceam per il triennio accademico 2024-2027.

Dati elettorali definitivi: aventi diritto al voto: 63; votanti: 57; preferenze; Giuseppe Barbaro: 56; schede bianche: 0; nulle: 1. A renderlo noto l'UniRc.

"Dal 2014 - continua la nota - è membro del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU (Honors Center of Italian Universities). Nel 2015, è stato nominato Componente del Gruppo di Esperti Valutatori per il GEV08b (ingegneria Civile-Ambientale) per la valutazione della ricerca prodotta negli Atenei e Centri di Ricerca vigilati dal MIUR nel quadriennio 2011-2014 (VQR 2011-2014).

Dal febbraio 2017 fino al dicembre 2018 è stato Prorettore al Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo reggino. Attualmente è Delegato allo Sport, al Benessere ed ai rapporti con il C.U.S. dell’Università Mediterranea.

Il neo Direttore Giuseppe Barbaro dichiara: "Un sentito ringraziamento agli studenti, al personale tecnico amministrativo ed ai colleghi del Dipartimento Diceam, per la grande stima e fiducia dimostratami. Sarà mia priorità migliorare I servizi agli studenti che sono il cuore della nostra istituzione, e stringere ancora più il rapporto con il territorio. Il mio impegno sarà totalmente dedicato a mantenere elevata la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione del Dipartimento, confidando sulla proficua collaborazione di tutti".