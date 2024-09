La calabrese Verdiana Zangaro vince la puntata di “Tale e quale show” su Rai 1

La splendida e bravissima cantante rossanese Verdiana Zangaro ha vinto la seconda puntata di “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1.

Verdiana, per l'occasione, ha interpretato uno dei tanti successi discografici della famosa cantante canadese Celine Dion dal titolo: “All by myself”.

Straordinaria, ancora una volta, l'esibizione live di Verdiana che ha entusiasmato il pubblico seduto in platea, con una standing-ovation al termine dell'esibizione, ed anche la qualificata giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello ed Alessia Marcuzzi.

Voti alti per Verdiana che ha raggiunto quota 69 punti piazzandosi, meritatamente, al primo posto in classifica. Brava Verdiana.

Tanta la gioia nell'intera comunità rossanese e non solo per la sua affermazione nel programma televisivo “Tale e Quale Show” in onda su Rai 1 dove sta emergendo, nel corso dell'esibizione canora, la sua straordinaria bravura artistica. Verdiana, nella prossima puntata di venerdì 4 ottobre, dovrà interpretare una canzone della grande Star Internazionale: Lady Gaga. Buon cammino... Verdiana e “Ad Maiora Semper”.