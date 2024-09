Scontro fatale tra moto e furgone a Vibo Valentia: un morto ed un ferito

Drammatico incidente nel primo pomeriggio odierno a Vibo Valentia, dove - per motivi ancora in fase di accertamento - si è verificato un violento scontro tra un furgone ed una moto costato la vita ad un uomo del posto. Lo scontro è avvenuto lungo Viale Affaccio, nei pressi del bivio per Triparni.

Ad avere la peggio un cinquantenne, P.I, che era alla guida della moto, e che dopo l'impatto col veicolo è stato sbalzato per diversi metri.

Rimasto ferito in modo grave anche un giovanissimo tredicenne, che si trovava a bordo del furgone al momento dell'incidente: per lui è stato necessario un trasferimento d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro.

Oltre al personale medico del 118 ed ai Vigili del Fuoco, presenti anche le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e, soprattutto, cercare di far luce sulla dinamica del sinistro.