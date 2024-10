Cetraro, il sindaco annuncia le dimissioni: verso il commissariamento dell’ente

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, ha annunciato di essersi dimesso dopo i vani tentativi di formare una nuova maggioranza in consiglio comunale. Lo ha fatto scrivendo un lungo post sui propri profili social, in cui afferma che le dimissioni giungono "per amore verso la mia comunità" e "non per debolezza".

"Mi dimetto per dire chiaramente che io non appartengo alle logiche della strumentalizzazione e dell’odio, e che non intendo avvalermi di trucchi o compromessi per restare al potere" prosegue. "Avrei potuto farlo, avrei potuto restare ancorato a un solo voto, come è accaduto nella storia di questo consiglio comunale per ben due volte. Ma non lo farò, perché credo nella dignità della politica, nella dignità del servizio pubblico".

Basta con la cattiveria. Basta con la barbarie umana. È tempo che questo paese si rialzi e cammini sulla strada dell’onore, della trasparenza, della verità" prosegue. "Mi rivolgo a voi con un peso nel cuore e una consapevolezza dolorosa: il nostro amato paese è stato inghiottito da una spirale di malvagità e barbarie che per troppo tempo ha serpeggiato nel silenzio e nell’oscurità".

"Siamo vittime di una politica che ha calpestato ogni valore e ogni ideale, travolgendo tutto ciò che avremmo potuto costruire con onore e trasparenza" conclude. "Non vi è più spazio per il compromesso, e sono costretto a far sentire la mia voce, senza più filtri o mezzi termini".

Adesso il primo cittadino ha 20 giorni di tempo per cambiare idea e ritirare le dimissioni. Oltre quel termine, si procederà al commissariamento dell'ente fino a prossime elezioni.