Migranti su barca “indegna” salvati dalla “Humanity 1”, in viaggio per Crotone

Le fasi del salvataggio (Foto: Leon Salner/SOS Humanity)

Trentasei migranti sono in viaggio verso il porto di Crotone dove sbarcheranno presumibilmente domani, venerdì 11 ottobre, intorno alle due del pomeriggio.

Gli stranieri - per lo più siriani e tra cui alcuni minori non accompagnati - sono stati soccorsi dalla Humanity 1, imbarcazione dell’omonima Ong il cui equipaggio, coordinato dalle autorità italiane, è riuscito a metterli in salvo dopo averli intercettati in mare, questo pomeriggio, mentre viaggiavano su una barca in vetroresina che la stessa Ong ha definito “indegna e sovraffollata”, inadatta dunque a questo tipo di navigazione.

La Sos Humanity riferisce inoltre che i migranti non avevano né attrezzature di salvataggio, né cibo e né acqua da bere. L’organizzazione è quindi intervenuta su indicazione del Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma, prendendo a bordo gli stranieri e rifocillandoli.

Nel frattempo sempre le autorità italiane hanno assegnato come porto sicuro quello di Crotone verso cui l’imbarcazione della Ong sta navigando in queste ore.