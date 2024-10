Crotone, arrestati dopo lo sbarco due presunti scafisti di nazionalità uzbeka

Due uomini di nazionalità uzbeka sono stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile di Crotone, in quanto identificati come i presunti scafisti che avrebbero condotto l'imbarcazione poi sbarcata in sicurezza nel porto di Crotone lo scorso 12 ottobre (QUI).

Uno sbarco nel quale arrivarono 42 migranti di varia nazionalità (prevalentemente afgana, pakistana ed irachena) dopo essere stati individuati al largo delle coste calabresi dalla Guardia Costiera.

Partite sin dai primi momenti dello sbarco, le indagini dei poliziotti si sono subito indirizzate verso i due soggetti grazie alle varie dichiarazioni rese dai migranti e dalla visione di foto e video dai rispettivi smartphone, registrati sin dalla partenza dalle coste turche.

Al termine delle rapide indagini, onde evitare pericoli di fuga, entrambi sono stati fermati e tratti in arresto con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e trasferiti in attesa di giudizio nel carcere cittadino.