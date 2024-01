Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: tre arresti nel crotonese

Tre persone sono state arrestate questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile nel crotonese, a seguito di una meticolosa indagine svolta dalla locale Questura in merito ad una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I fatti risalirebbero all'estate dello scorso anno, quando i tre soggetti, in concorso tra loro, avrebbero avvicinato un imprenditore attivo nel settore portuale e marittimo in quel momento impegnato nella realizzazione di alcuni pontili e di una banchina nel porto di Catanzaro Lido.

L'indagine, ancora in fase preliminare, è stata attenzionata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha quindi chiesto l'arresto dei tre soggetti coinvolti. Uno di loro è stato trasferito in carcere mentre per gli altri due sono stati disposti i domiciliari.