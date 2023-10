Da Isola Capo Rizzuto a Mirto per pretendere denaro: arrestati due giovani

Due persone sono state tratte in arresto dai Carabinieri a Mirto Crosia, a seguito di una richiesta di aiuto lanciata da un commerciante del posto. Si tratta di due giovani di Isola Capo Rizzuto, giunti sul posto assieme ad una terza persona (non indagata) ed arrestati per differenti reati.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, uno degli indagati avrebbe preteso una cospiqua somma di denaro in qualità di "rimborso" per un pregresso danno economico da parte di un congiunto del commerciante: richiesta particolarmente pressante, seguita da minacce e prevaricazioni fisiche, e sfociate finanche in danni all'attività commerciale. Circostanze che hanno fatto ipotizzare una potenziale richiesta estorsiva.

Discorso diverso invece per un secondo soggetto, risultato essere sottoposto ad un mandato di arresto europeo con finalità di estradizione. Questo infatti era ricercato in Germania in quanto ritenuto parte di una associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi furti.

Entrambi i soggetti sono stati dunque fermati ed arrestati dai militari. In attesa di ulteriori indagini, l'indagato per estorsione è stato posto ai domiciliari, mentre il ricercato è stato trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari.