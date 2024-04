Furto e tentata estorsione, quattro arresti nel catanzarese

Quattro persone sono state identificate ed arrestate dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, in quanto fortemente indiziati dei reati di furto e tentata estorsione.

È l'epilogo di un episodio avvenuto nel settembre del 2023, quando una donna denunciò alle forze dell'ordine un furto avvenuto in un suo appartamento a Catanzaro Lido.

I malviventi infatti erano riusciti a smurare la cassaforte nascosta nella camera da letto dell'abitazione utilizzando una smerigliatrice ed una spranga di ferro per fare leva. All'interno erano custoditi gioielli e preziosi per un valore complressivo di circa 50 mila euro.



Le immediate indagini messe in atto dai poliziotti aveva permesso di individuare i soggetti coinvolti, sia tramite la verifica degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati che tramite delle intercettazioni telefoniche ed informatiche.

I quattro sono poi indagati anche per due casi di tentata estorsione, uno dei quali nei confronti del figlio del proprietario dell'abitazione svaligiata.

Quest'ultimo, da quanto appreso dalle forze dell'ordine, sarebbe debitore - per motivi non ancora accertati - di alcune somme di denaro nei confronti degli indagati, ritenuti gli stessi che abbiano poi eseguito il furto per intimorire lo stesso ed indurlo a non denunciare. Azione che però ha provocato l'effetto opporsto, e che si è concluso con l'arresto dei quattro.