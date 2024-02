Rifiuti “allegramente” all’estero: dal coinvolgimento del console al ruolo dell’azienda calabrese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dovranno rispondere dei reati di traffico e gestione illecita di rifiuti, riciclaggio, autoriciclaggio, realizzazione di discarica abusiva, truffa e frode nelle pubbliche forniture le 11 persone arrestate questa mattina nel corso di un'operazione dei Carabinieri svolta tra Napoli, Salerno, Potenza e Catanzaro, al termine di una vasta indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Un sodalizio criminale con radici nel sud Italia ma ramificato anche all'estero, in particolare in Tunisia, dove la gestione dei rifiuti risulterebbe essere meno restrittiva.

Gli arresti seguono le indagini del nucleo operativo ecologico di Salerno e della direzione investigativa antimafia di Potenza, nata proprio a seguito di una serie di trasferimenti sospetti di rifiuti. Trasferimenti che sarebbero stati notati a partire dal 2019, quando una società tunisina stipulò un contratto - della durata di un anno - per lo smaltimento di ben 120 mila tonnellate di rifiuti che da Polla, in Italia, finirono a Sousse, in Tunisia.

In questo impianto i rifiuti sarebbero stati processati per il recupero o per lo smaltimento. Tuttavia, come appurato dalle autorità tunisine, i rifiuti ricevuti sarebbero stati difformi e non idonei, e per tanto bloccati e respinti in Italia.

IL "SISTEMA" AZIENDALE

Successive indagini hanno permesso di scoprire come la società tunisina - Soreplast - abbia iniziato a ricevere commesse in Italia grazie ad un'azienda con sede in Calabria, a Soverato - la Ecomanagement - che per prima avrebbe affidato un servizio di smaltimento di circa 10 mila tonnellate di rifiuti.

Successivamente, l'accordo venne trasferito alla società lucana - Sviluppo Risorse Ambientali - che estese il tetto massimo del conferimento fino a 120 mila tonnellate annue. In questo frangente, sono le stesse società italiane a fornire i macchinari necessari per il trattamento dei rifiuti alla ditta tunisina: trattasi di una vecchia pressa e di un nastro selezionatore.

Il trasferimento dei rifiuti era poi possibile grazie ad un'ulteriore società con sede in Campania - la CG Service - che avrebbe presentato e gestito l'istruttoria per operare su territorio tunisino, iscrivendosi al rispettivo registro nazionale delle imprese. Un sistema architettato, sostanzialmente, per risparmiare sui costi di smaltimento, sensibilmente più bassi al di là del Mediterraneo.

AUTORIZZAZIONI FACILI

Particolare clamore ha generato l'inchiesta svolta da un'emittente televisiva tunisina, che dimostrò come i rifiuti ricevuti dall'Italia non fossero quelli riportati sui documenti ufficiali. Circostanza che portò a bloccare 282 container contenenti, complessivamente, 7.891 tonnellate di rifiuti partiti dal porto di Salerno. Altri 70 container successivamente rinvenuti proprio a Susse vennero invece interessati da un incendio che ne distrusse completamente il contenuto.

Le indagini sui documenti accompagnatori hanno permesso di accertarne la falsità: i rifiuti rinvenuti sul posto erano diversi rispetto a quelli dichiarati, dimostrando un evidente traffico illecito di rifiuti reso possibile grazie alla concessione di due autorizzazioni rilasciate in Campania, prive di documentazione e corredate persino da false autorizzazioni e attestazioni, permettendo così la partenza di container pieni di rifiuti speciali non smaltibili nell'impianto tunisino.

LE ALTRE AZIENDE COINVOLTE

L'attività investigativa ha così permesso di delinare un sodalizio criminale dedito al traffico illecito transfrontaliero di rifiuti in Tunisia, attuato mediante l’utilizzo consapevole di falsi documentali, con il concorso attivo di soggetti e imprese tunisine. Ma non solo: contestata anche truffa e frode in pubbliche forniture, da parte degli amministratori della società S.R.A. s.r.l., in danno di Comuni campani e lucani, in quanto, titolare di specifici contratti, gestiva i relativi rifiuti urbani, conferendo la parte non recuperabile di essi, dopo il loro previsto trattamento, presso un impianto non autorizzato, sito proprio in Tunisia.

Emersa anche l'evasione delle imposte, in quanto la S.R.A. s.r.l. avrebbe appositamente trasferito i beni strumentali, i contratti con enti pubblici, gli automezzi e il personale necessario all’attività primaria alla GF Scavi S.r.l. di Sicignano degli Alburni, nel salernitano. Contestato infine il trasferimento fraudolento di valori, avendo attribuito fittiziamente a terzi la titolarità e la disponibilità di denaro, beni e altre utilità, e l'illecita attività di intermediazione nel settore dei rifiuti, posta in essere dagli amministratori delle società Ecomanagement S.p.a. di Soverato e GC Service con sede in Tunisia.