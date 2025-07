Entra in farmacia e accoltella il titolare a testa, collo e torace. Preso in un bar

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È accusato di tentato omicidio un disoccupato 24enne nato a Vibo Valentia ma residente a Firenze, che secondo i carabinieri avrebbe aggredito il titolare 60enne della farmacia Medma, in via II Rione Margherita 16 a Nicotera.

Secondo quando accertato finora dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Tropea, che hanno arrestato il giovane in flagranza, operando insieme ai colleghi della Stazione di Nicotera Marina, alla base dell’accaduto vi sarebbero stati dei dissidi economici di lunga data tra la vittima e i familiari dell’indagato, in pratica per delle compravendite immobiliari.

Il “film” dell’aggressione

In base alla ricostruzione degli investigatori, il 24enne si sarebbe presentato nell’attività armato di coltello, ed avrebbe sferrato diversi fendenti contro il farmacista, colpendolo alla testa, al collo e al torace. Poi si sarebbe allontanato.

Appena ricevuta la segnalazione, sul posto si sono precipitate le pattuglie dell’Arma che hanno dapprima raccolto le testimonianze dei presenti e poi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, strumenti fondamentali inseriti nei protocolli di prevenzione, che hanno permesso di rintracciare rapidamente il giovane mentre era in un bar del posto, tentando di disfarsi dell’arma, poi sequestrata.

La vittima in prognosi riservata

La vittima è stata elitrasportata all’Ospedale di Catanzaro, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Il fermato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato invece nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove resterà a disposizione della Procura, guidata dal Procuratore Camillo Falvo.