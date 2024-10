Crotone. Auto prende fuoco nel parcheggio delle Spighe, a bordo un neonato

Attimi di paura ma fortunatamente nessun ferito, nell’incendio che questo pomeriggio, intorno alle 6, ha interessato un’auto che si trovava nel parcheggio del Centro Commerciale le Spighe, lungo la statale 106 jonica, a Crotone

Per cause che sono ancora da accertare la vettura, una Nissan Qashqai, alla cui guida vi era un 35enne del capoluogo pitagorico, è andata improvvisamente a fuoco mentre era in marcia e con a bordo oltre che il conducente anche altre due persone, tra cui un neonato, tutte uscite fortunatamente in tempo ed illese.

Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l’incendio ed evitato che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’intera aerea. Presenti, per quanto di loro competenza, anche gli agenti della Polizia di Stato.