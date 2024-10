La Riviera dei Cedri al Ttg di Rimini: obiettivo destagionalizzare, con lo sguardo all’estero

Il Consorzio Operatori Turistici di Diamante e della Riviera dei Cedri non ha fatto mancare la sua presenza al TTG Travel Experience, la più importante fiera di settore tenutasi a Rimini nei giorni scorsi.

A rappresentare il Consorzio sono stati il presidente Gianfranco Pascale e il responsabile marketing Antonio Castellucci. Il territorio è stato rappresentato nello stand della Regione Calabria: un ampio e curato spazio espositivo che ha attratto un elevato numero di visitatori, compreso il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Particolarmente apprezzata è stata l’area dedicata agli operatori, dove si sono svolti incontri e scambi proficui tra questi ultimi e i buyer presenti, creando una sinergia ben organizzata e funzionale.

Presente anche l’assessore regionale al Turismo di recente nomina, Giovanni Calabrese, che ha manifestato la volontà di aprire un dialogo costruttivo con gli operatori turistici calabresi.

L’Assessore regionale Antonio Castellucci ha invece sottolineato l’importanza dell’implementazione delle infrastrutture per il comparto turistico ed ha evidenziato il valore delle strutture ricettive storiche della Calabria, che rappresentano da oltre cinquant’anni la storia e la spina dorsale del turismo in Calabria.

Sebbene queste strutture abbiano compiuto significativi progressi a livello imprenditoriale, è ritento fondamentale un sostegno concreto da parte della Regione per la loro riqualificazione. Migliorare la qualità dell’offerta turistica è infatti essenziale per mantenere la competitività del territorio.

Soddisfatto degli esiti della fiera, il presidente del Consorzio, Gianfranco Pascale, ha evidenziato come da Rimini emerga con forza la necessità di intensificare le attività promozionali e di consolidare la presenza del Consorzio sui mercati esteri.

L’obiettivo primario sarà la destagionalizzazione, con un piano di investimenti mirato proprio verso i mercati stranieri, in cui la Riviera dei Cedri punta per confermarsi in grande stile.