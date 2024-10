Inaugurata la nuova sede CISL di Cariati

“La CISL – dichiara il segretario generale Giuseppe Lavia – rafforza la sua presenza in provincia di Cosenza. Un nuovo presidio a Cariati, in un territorio che ha subito la spoliazione di troppi servizi negli anni”. I locali della sede sono stati benedetti da don Giuseppe Scigliano. Presente al taglio del nastro il Sindaco di Cariati Cataldo Minò, che ha evidenziato l’importanza della presenza a Cariati di una organizzazione sindacale come la CISL, per costruire tutele e per garantire diritti. Presente anche l’intero gruppo dirigente della CISL, tantissimi cittadini e associati, in un clima di festa.

“La CISL – afferma ancora il segretario – erogherà servizi qualificati grazie alle professionalità di Emma Filippelli e Rosanna Curia, che vantano una lunga esperienza maturata sul campo. Un nuovo presidio per rafforzare l’azione di rappresentanza e la capacità di dare il nostro contributo sui grandi temi, dallo sviluppo infrastrutturale all’erogazione dei servizi socio-sanitari, fondamentali per valorizzare le opportunità di sviluppo del territorio”.

All’inaugurazione è intervenuto Gino Mariano, ex dirigente sindacale di lungo corso attivo nella cittadina ionica e nel comprensorio, che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il ritorno della sede CISL sul territorio dopo anni. Presente anche il Segretario Generale regionale Tonino Russo, che ha sottolineato l’importanza delle scelte che favoriscono la prossimità e che consentono di presidiare con più efficacia le periferie, rivolgendo sempre maggior attenzione al tema del lavoro e ai problemi delle persone e delle famiglie.