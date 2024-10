Pnrr, Comune Crotone: ottenuto finanziamento per mensa alla Don Milani

"Il Comune di Crotone ottiene finanziamento per la realizzazione di una mensa scolastica per la scuola Don Milani. Arriva quindi un’altra buona notizia per l' istituto cittadino, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione delle altre nei plessi come l’Anna Frank, l’Alcmeone e Papanice".

La comunica l’assessore Luca Bossi, che continua: "Si tratta di un finanziamento di 386mila euro, fondi Pnrr, con il quale si potrà procedere alla realizzazione di una struttura finalizzata a garantire una adeguata logistica per i bambini che frequentano l’istituto".

"Una conferma – dice inoltre – della bontà delle nostre proposte che sono frutto prima di una attenta analisi delle criticità e delle esigenze dei diversi istituti e poi della capacità progettuale che ha consentito di ricevere finanziamenti. Se poi ampliamo la visione in materia di Pnrr siamo stati in grado di portare nelle casse comunali finanziamenti per diversi milioni di euro grazie alle nostre proposte progettuali".

"Progettualità che via via stiamo anche finalizzando con la realizzazione delle opere non solo in materia di sostegno e miglioramento dei nostri istituti scolastici, ma più complessivamente di rigenerazione urbana dei quartieri della città e sport. Nello specifico - sottolinea ancora - questo finanziamento ci consentirà la realizzazione di una mensa che era stata sollecitata dalla dirigente scolastica con la quale avevamo avuto positive interlocuzioni".