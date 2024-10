Tragico scontro tra moto e auto, 18enne muore nella Locride

Tragico incidente stradale nel reggino, dove un giovane di appena 18 anni, Giuseppe Catanzariti, ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto tra la moto su cui viaggiava ed un’auto.

L’impatto fatale, nel pomeriggio di oggi, lungo la provinciale che attraversa il comune di Bianco, nella Locride. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del Suem118 ma per il ragazzo non c’era purtroppo più nulla da fare. Presenti anche gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri per quando di competenza.