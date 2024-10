Primi guai per il maltempo in Calabria: esonda torrente, cede una strada

Il maltempo che imperversa sulla Calabria (QUI) fa sentire la sua violenza, in particolare nell’area del Vibonese e del Catanzarese. Nel primo caso è infatti esondato un torrente, il Candrilli, con l’acqua che ha invaso la strada che collega la frazione di Porto Salvo al capoluogo napitino.

Al momento, però la situazione è fortunatamente sotto controllo e non si segnalano criticità particolari, soprattutto per il fatto che le abitazioni sono decisamente distanti.

Sul posto sono presenti gli uomini della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vibo Marina che stanno monitorando costantemente il torrente e che stanno mettendo in sicurezza l’area.

Quanto alla provincia di Catanzaro, anche qui i pompieri, in particolare i volontari del distaccamento di Taverna, sono dovuti intervenire per uno smottamento che ha comportato il cedimento parziale di un tratto della strada provinciale 26 che collega il comune di San Pietro Magisano con la frazione Vincolise di Magisano.

I vigilfuoco hanno messo in sicurezza la zona mentre sono arrivati sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il responsabile della ditta che già da tempo ha in appalto i lavori di ripristino e manutenzione della SP26, oltre ai tecnici dell'amministrazione provinciale. Attualmente è chiusa al transito la sola corsia interessata dallo smottamento.

(notizia in aggiornamento)