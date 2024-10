Calcio A 5. Ecosistem Lamezia Soccer: vittoria interna al PalaSparti

Le Pantere Orange dell’Ecosistem Lamezia Soccer conquistano una vittoria emozionante e sofferta, imponendosi per 4-3 sul Castellana C5 nella seconda giornata del campionato di Serie A2. Al PalaSparti di Lamezia Terme si è giocata una partita ricca di colpi di scena, in cui i lametini hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a portare a casa i tre punti nonostante le difficoltà.

La sfida si è subito accesa, con gli ospiti del Castellana C5 che hanno sorpreso i padroni di casa portandosi in vantaggio con Benedetti. Un inizio in salita per l’Ecosistem ma le Pantere non si sono fatte scoraggiare e, con determinazione, hanno trovato il gol del pareggio con Flores. La squadra di mister Lombardo ha continuato a spingere, passando avanti con una zampata decisa di Peralta, facendo esplodere di gioia il pubblico del PalaSparti.

Il primo tempo, tuttavia, si è chiuso nuovamente in parità, grazie al gol di Benedetti del Castellana, che ha ristabilito l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’Ecosistem Lamezia Soccer è entrata in campo con rinnovata grinta e ha mostrato il suo lato più combattivo. I lametini hanno preso in mano il controllo del match, segnando altre due reti, Flores e Mantuano, che hanno indirizzato definitivamente la gara. Nel mezzo ancora un gol del Castellana con Vitto, ma gli Orange sono riusciti a gestire il vantaggio, difendendo con solidità e chiudendo il match sul 4-3.

Al termine della partita, mister Andrea Lombardo si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "È stata una partita dura, ma la squadra ha dimostrato grande carattere. Abbiamo saputo reagire nei momenti difficili e conquistare una vittoria importante davanti al nostro pubblico. Dobbiamo continuare a lavorare, ma questa vittoria è un segnale positivo per il nostro percorso in campionato".

Con questa vittoria, l’Ecosistem Lamezia Soccer dà continuità al successo dell’esordio e guarda con fiducia ai prossimi impegni, confermando l’ottimo avvio di stagione.