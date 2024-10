Crotone. Traffico di migranti sull’asse Italia-Francia-Europa, tredici arresti

Un’associazione criminale che si sarebbe occupata di far arrivare migranti sul territorio italiano, sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale, ed una volta nel nostro paese farli espatriare verso la Francia e altri stati del Nord Europa.

È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, che nel corso di una vasta operazione, chiamata in codice “Levante”, ritengono di aver disarticolato il gruppo che, come spiegano gli stessi inquirenti, era articolato in cellule presenti in Italia ed all’estero ed i cui appartenenti, pur con compiti differenti, sarebbero tutti impegnati nel traffico di uomini.

Nel blitz, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, e scattato nelle province di Crotone, Vibo Valentia, Bologna, Brescia, Roma, Imperia e Milano, le fiamme gialle hanno arrestato tredici persone che su ordine del Gip del tribunale sono tutti finiti in carcere con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di riciclaggio dei relativi guadagni.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta saranno forniti durante una conferenza che si terrà alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

(in aggiornamento)