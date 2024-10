Serata d’oro con Daniele Castrizio e Sebino Bellini a Calabria D’autore

Domenica 27 ottobre, alle ore 18,00, presso la stazione ferroviaria di Santa Caterina, nel quadro delle iniziative dell’associazione Incontriamoci Sempre, il professore Daniele Castrizio e l’orafo Sebino Bellini saranno protagonisti della serata La storia dell’oro. In questo tempo, in cui tutta la società sembra finalizzata al denaro, e tutto si misura con il denaro, l’incontro intende mostrare l’importanza dell’oro nella storia dell’arte e della gioielleria nella storia del mondo. In particolare, Daniele Castrizio illustrerà l’evoluzione della moneta aurea, partendo dagli elettri microasiatici fino alla monetazione del re longobardo Cuniperto, che ruppe il tabù della impossibilità dei barbari a imprimere il proprio ritratto nella moneta d’oro.

Il motivo di questa ideologia è stato per secoli che il colore dell’oro rosso, il metallo a 24 carati fosse il colore di Dio, e ancora nelle icone ortodosse lo sfondo aureo è scelto perché rappresenta la luce del Paradiso, la luce della Divinità. Le monete auree, nel corso dei secoli, hanno rappresentato il punto artisticamente più elevato delle creazioni monetali, con capolavori immortali che destano ancora la massima ammirazione. Condurrà la serata Marco Mauro. Durante la serata tante sorprese che faranno luccicare gli occhi ai presenti. Il finale sarà conviviale con un piccolo buffet e dei Drink , sempre nel segno dell'aggregazione e della familiarità.