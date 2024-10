Tifo violento, emessi 3 daspo nei confronti di ultras dell’UC 1973

Avrebbero costretto un tifoso del Bari - assieme alla figlia minorenne - a consegnare felpe e giubbotti con i loghi della squadra sotto aperta minaccia, ma a distanza di mesi dal fatto sono stati individuati e sanzionati con appositi divieti di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive. Protagonisti della vicenda tre ultras catanzaresi dell'UC 1973, che parteciparono ad una partita lo scorso 27 febbraio.

Dopo la denuncia del malcapitato, le indagini - svolte dalla Questura di Catanzaro con il supporto dei Carabinieri - hanno permesso di identificare il gruppo, accusato di rapina, denunciandone tutti i componenti. Oltre ciò, gli ultras avrebbero dimostrato anche in altre occasioni una inclinazione violenta in grado di mettere in pericolo l'incolumità altrui. Tutti motivi che hanno portato all'emissione di 3 Daspo, rispettivamente della durata di 5, 8 e 10 anni.