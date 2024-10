Cura dei disturbi alimentari, in Calabria arriva la rete di specialisti di Ananke

Sarà presentato domani, venerdì 25 ottobre, Ananke, centro per la cura dei disturbi alimentari, organizzato da esperti del settore sanitario: psichiatra, psicologo, medico di medicina interna, fisiatra, biologo nutrizionista.

Si tratta di una rete di specialisti che condivide un approccio alla cura dei disturbi che causano sofferenza per la società. Gli specialisti di Ananke nel territorio di appartenenza, collaborano per una crescita professionale, per cercare di essere di supporto alle necessità specialistiche che la società richiede attenzionando bambini, adolescenti e adulti.

L’vento si terrà alle 18 nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.