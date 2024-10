Intelligenza artificiale, nuove opportunità di business: corsi gratuiti per le imprenditrici

L’intelligenza artificiale rappresenta già una realtà capace di modificare profondamente ogni contesto della nostra vita: personale, sociale, produttiva, economica.

Per coglierne le potenzialità il Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia in collaborazione con il Soroptimist Club Catanzaro ha deciso di organizzare una serie di corsi gratuiti rivolti a professioniste e imprenditrici.

Un programma appositamente pensato per offrire un approccio pratico sulle potenziali applicazioni, soprattutto in ambito lavorativo, suscettibili di migliorare i processi decisionali, aumentare l’efficienza operativa e aprire nuove opportunità di business.

Il corso gratuito, fortemente voluto e interamente patrocinato dai due enti, sarà strutturato in tre moduli, durante i quali verranno approfonditi diversi scenari professionali con un esame specifico sui possibili margini di miglioramento ottenibili attraverso l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi.

Allo scopo saranno presenti autorevoli figure che potranno illustrare concretamente i vantaggi conseguenti all’applicazione dell’innovativo strumento. Il primo appuntamento è previsto il 14 novembre nella sede della Camera di Commercio Catanzaro Crotone e Vibo Valentia per poi proseguire con ulteriori tappe nelle date del 5 e del 19 dicembre.

“I corsi mirano a favorire la consapevolezza delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per migliorare la competitività e l’innovazione delle imprese e fornire strumenti pratici da utilizzare nel proprio ambito professionale, migliorandone l’efficienza e creando valore aggiunto” ha commentato la presidente del Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio, Antonella Mancuso.

“Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo verso l’empowerment femminile in un ambito cruciale per il futuro” ha aggiunto la presidente del club service, Stefania Muzzi.

“Come Soroptimist, crediamo fermamente che la conoscenza e l’innovazione siano strumenti fondamentali per favorire la crescita e l’indipendenza delle donne. La formazione, soprattutto in settori innovativi, è la chiave per abbattere le barriere e favorire la parità di genere. Il Soroptimist Club di Catanzaro continuerà a lavorare per sostenere le donne nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali, accompagnandole in questo percorso di crescita e trasformazione”, ha poi concluso.

L’iscrizione ai corsi potrà avvenire al seguente link intenet: https://forms.gle/K47H29iC77Mj7vfW8.