Basket, Serie B. Impresa del Rende che vince contro Antoniana 84 a 71

Grande impresa dei ragazzi di coach Carbone e della Sintegra Rende nel campionato di Serie B Interregionale. Netta vittoria, sabato, contro Antoniana: 71-84 il risultato finale. Molto entusiasmo in casa biancorossa e soprattutto la consapevolezza che si può svolgere un bel campionato.

La vittoria ottenuta dal Rende sette giorni fa contro Angri, dunque, non è stata affatto un caso. Gara a senso unico quella dei calabresi, sempre avanti ed in totale controllo nonostante l'uscita dopo tre minuti del rientrante play Simone Ginefra.

La squadra ospite ha raggiunto anche il +20. Ottime performance dai tiri da tre ma anche sotto canestro quando, nel terzo parziale, Sintegra ha consolidato vantaggio e vittoria.

Juanito Baquero mette a segno 31 punti e 12 rimbalzi, benissimo anche Tartamella con 21 punti e 7 rimbalzi. Ma è l'intera squadra, oggettivamente, che ha funzionato.

Piena soddisfazione di Pierpaolo Carbone e della società. L’organico c'è e, da domani, già al lavoro per la prossima sfida. Sconfitta netta, invece, in B femminile, la terza consecutiva, per la Besidetech Rende che cede 59 a 75 al Trani.

TABELLINI

Antoniana - Sintegra Rende 71-84

Antoniana: Imperatore, Chirico 9, Bolis 19, Cascone, Bisceglie 3, Fiorillo 5, Ruggiero, Leon 9, Vona 3, Malafronte, Vranjes 14, Festinese 9. All. Festinese

Sintegra Rende: Gatta 6, Madrigrano, Montemurro, Lucadamo 5, Ginefra, Shvets' 4, Ballati 16, Tartamella 21, Baquero 31, Guido, Morales, DE Angelis 1. All. Carbone

Note: parziali 17-27; 19-25; 17-13; 18-19