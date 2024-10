Incidente in campagna ad Acquaro, grave un anziano del posto

Sarebbe rimasto ferito gravemente dopo una caduta in campagna, mentre stava eseguendo dei lavori agricoli nell'ambito della raccolta delle olive. Grave incidente questa mattina ad Acquaro, nel vibonese, dove un anziano del posto sarebbe scivolato mentre era intento a "battere" un ulivo, sbattendo violentemente la testa a terra.

Immediata la richiesta di aiuto da parte delle altre persone che si trovavano sul posto per i medesimi lavori, sfociata poi nell'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale: l'anziano infatti - che sarebbe caduto da una scala - verserebbe in gravi condizioni.

Notizia in aggiornamento