San Giovanni in Fiore. Malore durante la guida: muore un 65enne

Un 65enne originario del cosentino è deceduto nella mattinata di ieri a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava alla guida.

Il mezzo condotto dall’uomo è andato così ad impattare contro un'autovettura provocando un incidente e un ferito che a bordo di un autoveicolo in transito sulla centralissima via panoramica di San Giovanni in Fiore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale della città silana che conducono le indagini. Disagi alla circolazione e viabilità regolata dalla polizia locale del posto.

Per soccorrere le persone infortunate sono giunte due ambulanze del 118 di San Giovanni. Sembra che la causa del decesso sia dovuta al malore e non come conseguenza dell’incidente. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.