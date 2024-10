Calcio a 5, A2. Grande sfida per l’Ecosistem, a Lamezia la capolista Canicattì

Dopo la sconfitta di misura contro Sammichele nell’ultima trasferta, l’Ecosistem Lamezia Soccer è pronta a voltare pagina e tornare in campo sabato prossimo, 2 novembre, alle 16:30, per un match di altissimo livello.

Al PalaSparti di Lamezia Terme, le Pantere Orange accoglieranno la capolista Canicattì, una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato di Serie A2 e in piena corsa per la promozione.

L’ultima partita ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di mister Andrea Lombardo, che ora sono più determinati che mai a dare battaglia contro un avversario di grande valore.

Dopo aver mancato il risultato a Sammichele per pochissimo, fermati anche da una certa dose di sfortuna, l’Ecosistem vuole ripartire con forza e ha bisogno di una prestazione solida, in cui mettere in campo intensità e concentrazione per sfruttare ogni occasione.

Lo staff tecnico Orange ha lavorato alacremente con la squadra per superare alcuni degli errori emersi nell’ultima partita e sa bene che per competere con una formazione solida come il Canicattì occorrerà il massimo sostegno del pubblico di casa.

La società ha già invitato i tifosi a riempire il PalaSparti e a spingere i giocatori Orange in una delle partite più importanti della stagione.

Il calcettista dell'Ecosistem Lamezia Soccer, Matteo Mantuano, ha espresso la sua determinazione e quella della squadra per la sfida contro la capolista Canicattì: “Siamo consapevoli della difficoltà della partita, ma è proprio in queste sfide che vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci. Ogni settimana lavoriamo duramente per crescere e migliorare, e siamo determinati a dare il massimo anche contro una squadra forte come il Canicattì. Non sarà semplice, ma giocare in casa ci dà una carica in più. Siamo pronti a dare battaglia, e contiamo sull'energia dei nostri tifosi per aiutarci a fare una grande prestazione”.

Una sfida impegnativa ma emozionante attende l’Ecosistem, che non vede l’ora di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Con il PalaSparti pronto a infiammarsi, le Pantere Orange puntano a dimostrare di poter competere alla pari anche con le migliori formazioni del campionato.