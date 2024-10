Incidente sul lavoro a Locri, cade nel vuoto mentre ripara ascensore: morto 50enne

Sarebbe caduto nel vano dell'ascensore che stava riparando l'operaio cinquantenne deceduto oggi a Locri, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto, a quanto si apprende, nella giornata di ieri nel medesimo centro abitato.

Trasportato subito in ospedale, la vittima sarebbe apparsa subito in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione e le cure ricevute, nel tardo pomeriggio odierno il malcapitato è spirato. Il corpo è attualmente nelle disponibilità dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso delle indagini per cercare di ricostruire l'accaduto.