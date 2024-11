Celebrazione del 4 novembre, Occhiuto: “Grazie alle nostre forze armate”

"Nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il nostro ringraziamento va alle donne e agli uomini dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnati - in Italia e all’estero - per garantire sicurezza e pace, e a coloro che eroicamente hanno dato la vita per difendere i valori della democrazia e della Repubblica".

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, che prosegue: "la loro abnegazione, il loro esempio, il loro sacrificio, incarnano i principi dell’unità nazionale e della nostra Costituzione. Viva le Forze Armate, viva l’Italia".

MANCUSO: "RICONOSCERE CHI SI È SACRIFICATO"

"È doveroso ricordare chi ha combattuto e si è sacrificato per la Patria, portando a compimento il processo di unificazione nazionale avviato in epoca risorgimentale, e la cui storia - come afferma il presidente Mattarella - si intreccia indissolubilmente con la volontà del popolo italiano" sostiene invece il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

"Questa giornata dimostra quanto sia apprezzato dagli italiani l’impegno, accanto alle altre componenti dello Stato, di tutte le Forze armate al servizio della comunità e della sua sicurezza. A loro va il doveroso e sentito ringraziamento anche per gli impegni internazionali che assolvono, in un frangente tormentato da guerre sanguinose e conflitti che mettono a rischio il valore supremo della pace”.