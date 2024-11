Trasmettere i saperi tra generazioni, Anassilaos premia i “maestri” ma anche i giovani

La trasmissione dei saperi da una generazione all’altra, dagli allievi ai maestri, è stata sempre al centro della riflessione del Premio Anassilaos che per meglio sottolinearne il significato ha inteso istituire accanto al premio dedicato ai “maestri” anche un riconoscimento per i giovani come segno di continuità attraverso il tempo.

Una manifestazione che si terrà il prossimo 16 novembre presso il Consiglio Regionale della Calabria congiuntamente con il Premio. Da quest’anno una sezione è intitolata alla memoria della prof.ssa Rosetta Neto mentre una borsa di studio è stata intitolata al prof. Ugo Martino, entrambi docenti di Greco e Latino, che hanno saputo trasmettere ai propri studenti i valori dell’Antico.

Dunqie, il Premio Region-Rosetta Neto per la Ricerca e il Teatro va a Ilaria Crupi, Assegnista di Ricerca Smart Eyewear Lab –Politecnico di Milano & Essilor Luxottica Milano; a Silvia Cutuli, Dottore di ricerca in Letteratura Greca presso l’Università di Palermo; a Francesca Fariello, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell’Università di Napoli L’Orientale.

Inoltre, a Cristina Fragomeni, Dottoranda di Ricerca in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento Diritto, Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e alle attrici Carlotta Maria Messina e Giulia Messina, diplomate all’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico).

Per i Neolaureati riconoscimento a Lidia Covani, Laurea Magistrale in Grafica presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; Nicoletta Anastasia Deni, Laurea magistrale in Tradizione Classica e Archeologia del Mediterraneo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina alla quale sarà consegnata la borsa di studio Ugo Martino; Chiara Antonia Vadalà, Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso l’Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati anche degli attestati di merito agli allievi del conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria che si sono messi in luce nel recente concerto dedicato a Giacomo Puccini promosso lo scorso maggio dalla Parrocchia di San Bruno e dalla stessa Anassilaos: i soprani Luisa Umbaca, Arianna Tripodi e Roberta Panuccio e il baritono Domenico Cagliuso.

Un riconoscimento sarà consegnato a due giovani che hanno contribuito alla realizzazione delle targhe del Premio e del tetradramma coniato per celebrare la sua vittoria olimpica nel 480 a.C.: Marco Diano, che ha saputo riprodurre con eleganza sobria la bellezza coloristica di Raffaello, la cui Stanze Vaticane rappresentano un patrimonio di pensiero e civiltà senza pari, alle quali ci siamo ispirati e Domenico Colella che per l’occasione ha riprodotto una delle più belle monete coniate nella Reggio greca.