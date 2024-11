Coldiretti Calabria: a Corigliano-Rossano la “Giornata regionale del Ringraziamento”

Si terrà domenica 10 novembre prossimo a Corigliano-Rossano la 74ª "Giornata regionale del Ringraziamento" che quest’anno ha per tema: “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”.

Il programma prevede alle ore 10:30, il raduno dei trattori in Piazza Steri, alle 11:00 la Santa Messa nella Cattedrale di Maria Santissima Achiropita celebrata da Mons. Maurizio Aloise durante la quale saranno offerti all’altare del Signore i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. Al termine la benedizione dei partecipanti e dei mezzi agricoli. Il tema della Giornata apre al Giubileo che è alle porte.

“Stiamo vivendo – commenta il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto - un tempo importante di semina. Gli agricoltori offrono speranza e con questa giornata istituita nel 1951 lo vogliono testimoniare. La semina oggi può essere declinata in due modi: il primo è la salvaguardia del terreno, il secondo e il coinvolgimento delle giovani generazioni. I disastri recenti in Europa, in Italia e anche in Calabria ci ricordano quanto sia importante porre fine al consumo di suolo, che ha ridotto la produzione alimentare e riduce la possibilità di assorbimento idrico. La cementificazione ha conosciuto, tra le conseguenze più rilevanti, l’aumento del rischio idrogeologico, che allarma sempre ed in questo contesto, c’è bisogno di salvaguardare l’ambiente, preservare gli ecosistemi e tutelare la biodiversità, come chiede l’art. 9 della Costituzione italiana”.