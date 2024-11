Catanzaro. Impatto tra due mezzi su viale Europa: tre feriti, uno è grave

Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stamani su viale Europa, Sp 48, nella zona della Cittadella Regionale a Germaneto di Catanzaro.

Nello scontro sono stati coinvolti due mezzi, un Piaggio Porter ed una Lancia Y. Sul posto di sono precipitati i vigili del fuoco del capoluogo di regione che hanno estratto i malcapitati, incastrati tra le lamiere dei mezzi, per poi affidarli ai sanitari del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e le vetture mentre la polizia stradale ha eseguito tutti i rilievi del caso per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Al momento la strada è interdetta al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.