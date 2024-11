Tamponamento a Catanzaro, ferite lievemente quattro persone

Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Catanzaro è impegnata sul viadotto Tangenziale Ovest del capoluogo per un incidente stradale che ha coinvolto due auto che si sono tamponate.

Si tratta di una Lancia Y ed una Audi A3 con a bordo della prima una famiglia composta da marito, moglie e due bambini, e della secondo il solo conducente.

Tutti feriti in modo lieve sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area e le vetture, ma hanno anche diretto il traffico in attesa delle forze dell’ordine. Disagi alla viabilità si sono registrati inevitabilmente nel tratto interessato dall’incidente.