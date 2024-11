Doppio incendio in serata nel crotonese: fiamme distruggono due auto

Sono ancora da chiarire le cause che nella tarda serata di ieri hanno scatenato due differenti incendi che quasi contemporaneamente hanno danneggiato altrettante auto nel crotonese.

Intorno alle 21:30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Anna è infatti intervenuta per spegnere le fiamme che hanno interessato una MG Zs in località Salica.

Mentre erano ancora impegnati in questa attività, i colleghi del comando di Crotone sono accorsi invece a Rocca di Neto, sulla Strada Provinciale 18, per un rogo che ha invece interessato una Alfa Romeo Stelvio.

L’arrivo dei pompieri, in entrambe i casi, ha consentito di spegnare il fuoco e mettere in sicurezza i luoghi. Non si registrano feriti, dato che tutti e due i conducenti, mentre erano in viaggio, accortisi del fumo provenire dai loro veicoli, si sono fermati uscendo dall’abitacolo e chiamando il 115.