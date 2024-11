Aggredita con un coltello chiama il 112 e fa arrestare il compagno

È stata la stessa vittima che, chiamando il 112, ha fatto intervenire a casa sua una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri che ha accertato come la stessa, poco prima, e tra le mura domestiche, fosse stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno con cui conviveva.

Protagonista della vicenda, suo malgrado, una donna cosentina la cui denuncia ha portato così all’arresto in flagranza dell’uomo, un 47enne ora accusato di maltrattamenti in famiglia.

La vittima, una volta arrivati sul posto i militari, dopo l’accaduto è stata costretta a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale del capoluogo mentre dagli approfondimenti di indagine è emerso anche che quanto subito non fosse un caso isolato e che anzi in precedenza avesse patito altre violenze e vessazioni.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica bruzia, l’uomo è stato poi associato alla casa circondariale locale, dove attualmente si trova ristretto a seguito dell’udienza di convalida.

Comparso davanti al Gip, quest’ultimo ha deciso per la detenzione in carcere del 47enne tanto per la gravità di quanto contestatogli che per il pericolo che potesse commettere altri reati della stessa specie.