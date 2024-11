Bimba di 9 anni muore sull’autostrada, stava andando a Genova per un controllo

La cittadina di Taverna, nel catanzarese, piange per la seconda volta la scomparsa di una giovane vittima nel giro di nemmeno quindici giorni.

Dopo il decesso improvviso, agli inizi del mese, di un 12enne (QUI), accasciatosi mortalmente al suolo durante un allenamento calcio, stamani una bimba di appena 9 anni è invece venuta a mancare mentre insieme ai genitori stava affrontando un viaggio in auto per recarsi all’ospedale Gaslini di Genova, dove, in cura da mesi, dove sostenere una visita di controllo.

Partiti dal centro presilano ieri pomeriggio, durante il tragitto in autostrada, nei pressi dello svincolo di Arezzo, la piccola avrebbe difatti accusato anche lei un improvviso malore che non ha dato il tempo né ai genitori né ai soccorritori di poterla aiutare in qualche modo. I sanitari del 118, subito accorsi sul posto, non hanno potuto infatti far altro che constatarne il decesso.

Da quanto appreso la scorsa estate la bambina non era stata bene ed era stata dapprima ricoverata a Catanzaro, per poi essere trasferita nell’ospedale ligure che, come noto, è specializzato nel trattamento delle patologie pediatriche. Poi era tornata a Taverna ed era anche rientrata scuola. Oggi l’inaspettata tragedia.