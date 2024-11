Giornata contro violenza donne, a Cropani il giudice Manzini parla del coraggio di Rosa

Marisa Manzini

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, la Pro Loco di Cropani, nella persona del suo presidente Angelino Grano, presenta il volume di Marisa Manzini dal titolo Il coraggio di Rosa, la donna protagonista del libro che ha ripudiato la ‘ndrangheta.

La storia racchiusa in un libro-verità scritto perché possa essere d’aiuto a chi vive, ancora oggi, questa “condizione di sofferenza per mano di uomini che non sanno riconoscere nella donna un suo pari”.

Venerdì 6 Dicembre, alle 17, al Centro di Aggregazione Ginevra di Cropani Marina, la Pro Loco presenta il volume. Il programma prevede in apertura i saluti del presidente Grano, introdurrà il segretario Nazionale del Sindacato della Polizia di Stato FSP Giuseppe Brugnano; molto atteso l'intervento del consigliere Nazionale dell'Associazione Fervicredo Maria Marasco.

Di notevole importanza l’esperienza dell'avvocato penalista Sabrina Rondinelli; da non perdere inoltre l'intervento del Consigliere della Regione Calabria, nonché segretario della Commissione Consiliare contro il fenomeno della 'Ndrangheta della Corruzione e Illegalità diffusa, Antonio Montuoro.

Considerevole sarà il contributo del magistrato - autore del libro - Marisa Manzini, Sostituto Procuratore della Procura Generale di Catanzaro, che ha pubblicato in precedenza “Donne custodi Donne combattenti” e “Fai silenzio ca parrasti assai”.

Quest'ultimo titolo nasce dall'urlo di un capo del clan Mancuso di Limbadi, rivolto proprio alla Manzini nel corso di un'udienza. L'evento sarà moderato dal giornalista Luigi Stanizzi, l'interpretazione di alcuni brani del libro saranno a cura di Luana Guzzetti.