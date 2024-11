Catanzaro, perde il controllo dell’auto e si ribalta: conducente ferito lievemente

Avrebbe perso il controllo della propria auto mentre procedeva lungo Viale Magna Grecia a Catanzaro, andando prima a sbattere contro il guard-rail e finendo poi ribaltato. Una brutta disavventura per un automobilista, fortunatamente rimasto lievemente ferito dopo un incidente in solitaria.

L'uomo sarebbe infatti uscito autonomamente dalla propria auto, allertando poi i soccorsi. Sul posto sono comunque giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale, assieme ai Carabinieri per i rilievi del caso. L'autista, nonostante qualche graffio e contusione, sta bene e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.