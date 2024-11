Il Moto Club Crotone Ugo Gallo spegne 45 candeline

Nei giorni scorsi dirigenti e soci del Moto Club Crotone Ugo Gallo si sono ritrovati per festeggiare i 45 anni di attività. Era il lontano 22 Novembre 1979 quando Ugo Gallo costituì nel capoluogo pitagorico il primo Moto Club, affiliandolo sin da subito alla Federazione Motociclistica Italiana e creando dal nulla una disciplina sportiva fino ad allora sconosciuta in città.

Il Club in questi quarantacinque anni di attività è riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonista nel panorama motociclistico inanellando numerosissimi successi, in campo organizzativo, sociale e sportivo, a livelli nazionali ed internazionali.

Innumerevoli sono le iniziative portate avanti nel corso di questi lunghi anni tra le quali spiccano la realizzazione della pista di motocross a Crotone negli anni 80 con l’organizzazione di varie gare titolate di motocross, nonché Motoraduni, Motoincontri, Motopasseggiate, Enduro, Velocità, Gimkane, iniziative di Sicurezza Stradale, mostre fotografiche e tante altre, come 22 edizioni dei Campionati Internazionali d’Italia di motocross su sabbia “Supermarecross”.

Molteplici anche le conquiste con i propri piloti di Campionati titolati nelle discipline Motocross e Gimkane nonché riconoscimenti a Motoraduni in tutta Italia.

L’Associazione ha svolto, fin dalla sua costituzione, una così intensa e meritoria attività, da guadagnarsi l’apprezzamento delle Istituzioni, degli addetti ai lavori e del pubblico, non per ultimo, del Coni che ha assegnato al club la Stella di Bronzo, nel 2008, e quella d’Argento nel 2014. Attualmente il sodalizio è impegnato in attività di Mototurismo finalizzate alla promozione del territorio calabrese.

“È per me un onore e un piacere essere presidente di questa storica società. Festeggiamo una ricorrenza importante, quarantacinque anni sono un bel traguardo per un’associazione. Di questi – ha affermato il presidente Club, Fabio Gallo - ricordo con grande soddisfazione l’entusiastica partecipazione di un sempre numeroso pubblico ed i giudizi lusinghieri ricevuti in occasione delle iniziative organizzate in tanti anni di attività. Il nostro motore pulsante è sempre stata la caparbietà e la grande passione per questo sport con le quali, certamente, continueremo ad operare anche negli anni a venire. Stiamo cercando da anni di riportare a Crotone il Supermarecross ma senza l’aiuto delle Istituzioni purtroppo, da soli, non ci riusciremo”.