Pau Capo Rizzuto, Comune avvia tavolo di ascolto nella frazione

Nel 2008, il Comune di Isola Capo Rizzuto ha approvato un Programma di Riqualificazione Urbana (Riurb) per i centri costieri principali (Marinella, Le Cannella, Capo Rizzuto, Capo Piccolo, Le Castella), volto a rispondere alla domanda turistica.

Tuttavia, il programma è scaduto nel 2018, lasciando incompiuti molti interventi e generando una paralisi nell’attività edilizia. Per superare questo stallo, l’Amministrazione, in seguito all’approvazione del Piano Strutturale Comunale, ha avviato tre nuovi Piani Attuativi Unitari, mirati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione paesaggistica: Le Castella (ormai prossimo all’approvazione definitiva), Capo Rizzuto – Capo Piccolo, Marinella – Le Cannella.

Il piano punta a conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, sostenere lo sviluppo turistico, migliorare la qualità degli spazi pubblici e delle infrastrutture, e promuovere la partecipazione dei cittadini, in linea con la Legge regionale 25/2022 sulla rigenerazione urbana.

Il 28 novembre si terrà un incontro per avviare il Piano di Capo Rizzuto – Capo Piccolo, un’area di straordinario valore paesaggistico e ambientale, caratterizzata dalla presenza di Zone Speciali di Conservazione e spiagge suggestive. Questo piano mira anche a contrastare il disordine urbanistico che ha segnato Capo Rizzuto, sviluppatosi in modo caotico e spesso abusivo, con abitazioni spinte fino al ciglio della scarpata costiera, deturpando il paesaggio e generando rischi geologici. Il centro abitato, privo di servizi adeguati e infrastrutture, è sovraffollato d’estate e quasi deserto d’inverno.

"L’incontro - continua la nota - illustrerà le linee guida per creare uno sviluppo sostenibile, garantendo trasparenza e coinvolgendo la comunità nelle decisioni territoriali.

Allo scopo di contrastare l’attuale degrado e favorire un processo virtuoso di rigenerazione di Capo Rizzuto, l’Amministrazione comunale ha dettato delle linee di indirizzo, su cui giorno 28 avvierà un primo confronto con i cittadini, alle ore 17, presso l’Acquario di Capo Rizzuto alla presenza del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, del vice sindaco Andrea Liò e dell’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Fera. Tali linee di indirizzo, in estrema sintesi prevedono la creazione di una grande Agorà cittadina che dovrà diventare il cuore pulsante di Capo Rizzuto, luogo d’incontro e socializzazione di cittadini e turisti. La realizzazione dell’agorà partirà dalla riqualificazione dello spazio pubblico e dalla valorizzazione degli attrattori esistenti, in primo luogo l’Acquario.

Ed ancora, la realizzazione di spazi adeguati ed incentivi alle aziende per favorire, all’interno dell’Agorà la localizzazione di attività commerciali e di ristorazione; realizzazione un pocket park – belvedere panoramico nello spazio antistante le attrezzature sportive, spazio attualmente occupato in parte da un parcheggio; creazione di piccoli approdi lungo la costa allo scopo di favorire l’accesso via mare e sviluppare un servizio di collegamento costiero (water taxi) fra Le Castella e Capo Rizzuto; realizzazione della già prevista pista ciclabile fa Le Castella e Capo Rizzuto; creazione di percorsi pedonali sicuri, in coerenza con quanto sarà disposto dal Piano Comunale di Spiaggia (Pcs), per facilitare l’accesso a tratti di costa oggi raggiungibili solo via mare; valorizzazione e potenziamento del lungomare consentendo in primo luogo il congiungimento pedonale dei due distinti tratti e incentivando la creazione di attività commerciali ai piani terra delle abitazioni prospicienti o mediante l’uso di strutture prefabbricate; favorire, attraverso apposite convenzioni fra comuni e privati cittadini, la realizzazione di nuova cubatura, nei termini previsti dalla Legge regionale, per incentivare lo sviluppo di attività legate al turismo, di tipo residenziale (B&b) e commerciale; miglioramento dell’accessibilità complessiva e realizzazione di aree di parcheggio che dovranno favorire la creazione di aree pedonali e Ztl; un programma straordinario di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pubblica, mediante sistemazione del manto stradale, realizzazione dei marciapiedi e previsione di adeguata illuminazione".