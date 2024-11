Reggio Calabria. Il Guerin Subbuteo fa il pieno di pubblico e di “atleti”

Grande successo per la tappa del campionato di Guerin Subbuteo disputato al “PalaMazzetto” di Reggio Calabria. Un fine settimana dalle mille emozioni quello vissuto dagli atleti del Subbuteo, giunti numerosi in riva allo Stretto ed accolti con grande entusiasmo dalla città.

La giornata di sabato, dedicata alla categoria Pulcini (Under 12) ha visto il trionfo di Daniele Salatino del Subbuteo Club Bari, in finale contro Antonio Martinelli. Terza posizione a pari merito per il reggino Marco Averna del Subbuteo Club Reggio Calabria e Aleksandar Rossitto.

Nella stessa giornata il reggino Massimo Averna, del Subbuteo Club cittadino, ha trionfato nel Torneo Open Silver, battendo il compagno di squadra Luigi Baroni.

Terza posizione per Daniele Calcagno dell'A.S. Cosenza e Francesco Colossi del Subbuteo Club Bari. Massimo Averna ritorna al trionfo dopo ben 40 anni, quando da Juniores vinse il titolo Nazionale nel 1984.

Combattuto fino alla fine il tanto atteso Open Gold, ambitissimo trofeo, che è andato a Armando Giuffrè del Messina, vincitore su Nicolò Colossi del Subbuteo Club Bari. Terza posizione per i due membri del team reggino Pasquale Citrigno e il maltese Spencer Comi.

Nella giornata di Domenica spazio invece al Torneo a Squadre Silver, vinto dal Subbuteo Taranto che in finale ha superato il Subbuteo Club Bari, rappresentato da ben tre squadre under. Terzo classificato il Team Siracusa e Reghion, seconda squadra reggina.

Ed anche qui attesa in serata per l'ambito titolo Gold, il trofeo dei trofei, vinto da Barcellona CT in un derby tutto siciliano contro Messina.

Terzo posto per l'A.S. Cosenza e Subbuteo Club Reggio Calabria, ad un passo dalla finalissima e sconfitto solo dalla forte Barcellona (Serie A) dopo un match che ha visto per larghi tratti il dominio e il vantaggio degli amaranto.

Un evento ben riuscito grazie alla collaborazione tra Metrocity, Comune di Reggio Calabria, Subbuteo Club di Reggio Calabra, ideatore dell'evento e Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo.