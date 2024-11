Strongoli. In auto troppi fuochi pirotecnici, scattano sequestro e denuncia

La Polizia di Crotone, insieme alla Squadra Amministrativa della Questura e alla Stradale, ha effettuato un sequestro di fuochi pirotecnici, la cui vendita illegale si accentua proprio con l’avvicinarsi delle feste di fine anno.

Durante i servizi effettuati a Strongoli, è stato infatti eseguito un controllo su un veicolo condotto da un fuochino 58enne residente nel cosentino e nel bagagliaio gli stato state trovate 16 batterie cinesi, che nel complesso superavano i limiti massimi consentiti dalla legge.

La merce, consistente in 60 chili di materiale pirotecnico, è stata sottoposta a sequestro penale e il detentore denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di trasporto abusivo di materiale esplodente.

Inoltre è stato sanzionato amministrativamente perché la merce viaggiava in modo non conforme al disciplinare per i trasporti di tipo professionale; cosa che ha conseguentemente portato alla sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo.